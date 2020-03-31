В Черногории введен комендантский час в связи с коронавирусом

Правительство Черногории сообщило о новом ужесточении мер в связи с коронавирусом, включая введение комендантского часа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вводится новая временная мера защиты граждан: запрет выхода из объектов проживания с 19:00 до 05:00 с понедельника по пятницу и с 13:00 в субботу до 05:00 понедельника", - проинформировала в понедельник пресс-служба кабмина. Таким образом, комендантский час полностью вводит запрет на выход из дома в воскресенье.

В понедельник медики сообщили, что число заразившихся коронавирусом в Черногории возросло на девять человек и достигло 91, один человек умер, под санитарным надзором находятся 6 278 человек.

Ранее в связи с распространением вируса Национальный координационный совет Черногории ввел комплекс мер, среди которых приостановка пассажирского международного и внутреннего сообщения, исключая грузовики, перевозящие необходимые стране товары. Людям на улицах и в общественных местах запрещается собираться группами больше двух человек, вводится возможность 30-дневного больничного.