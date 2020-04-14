В Мексике число заразившихся коронавирусом превысило 5 тыс.
Более 5 тыс. человек заразились коронавирусом в Мексике с конца февраля по настоящее время, из них 1 964 выздоровели. Об этом заявил в понедельник вечером главный эпидемиолог министерства здравоохранения республики Хосе Луис Аломия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Число подтвержденных случаев [заражения] по всей стране составляет 5 014", - сказал Аломия. За последние сутки врачи выявили 353 новых случая, 36 пациентов умерли. Общее число летальных исходов достигло 332.
О первом случае заражения в Мексике стало известно 28 февраля. Правительство 30 марта объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения.
Лента новостей
От коронавируса скончался известный актер Морис Барье - "Высокий блондин в черном ботинке", "Беглецы"…
Севиль Микаилова: Азербайджанское государство вновь показало, что в силах оперативно реагировать на любые угрозы (ВИДЕО)
Текстильный парк Gilan приступил к производству защитных комбинезонов, и готовится к производству медицинских масок (ВИДЕО)
Премьер-министр Азербайджана подписал решение в связи с оплатой обучения студентов из уязвимых групп населения
Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса провел очередное онлайн-заседание
В Азербайджане выявлено 50 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 39, скончался один человек – Оперативный штаб