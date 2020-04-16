Супруги после 60 лет совместной жизни умерли в один день от COVID-19

Пожилая семейная пара из Южного Уэльса в Великобритании скончалась от коронавируса в одной больничной палате в один день. Супруги умерли с разницей в 17 часов, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

86-летний Брин и 80-летняя Пэт Хоуэллс в декабре отпраздновали бриллиантовую свадьбу, сообщает Daily Mail. Пэт работала казначеем и смотрителем в местной часовне, а Брин был советником и пел в мужском хоре.

4 апреля женщина почувствовала себя плохо, позднее аналогичные симптомы появились у ее мужа. Тесты на коронавирус показали положительный результат.

В ночь на понедельник Пэт скончалась, вечером того же дня умер и Брин.

Внук семейной пары рассказал, что семья пытается найти утешение в том, что они умерли вместе после 60 лет счастливого брака.

При этом родственники пока не знают, каким образом пенсионеры заразились коронавирусом, поскольку они были изолированы в течение четырех недель.