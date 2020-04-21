Сторонники Мадуро и лидера оппозиции Гуайдо начали переговоры на фоне пандемии

Представители Единой социалистической партии Венесуэлы, главой которой является президент страны Николас Мадуро, и сторонники лидера оппозиции Хуана Гуайдо начали переговоры на фоне пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, переговоры начались из-за ситуации с распространением коронавируса, гиперинфляции и проблемами в сфере энергетики. Кроме того, социалисты опасаются, что их политическое выживание может оказаться под угрозой в случае теоретической смены правительства в Каракасе на фоне ужесточающихся санкций со стороны США. Точная повестка переговоров не сообщается.

Источник со стороны социалистов подтвердил Reuters, что партия ведет переговоры с четырьмя основными оппозиционными партиями.

Агентство не смогло узнать, когда именно начались переговоры и как они проходят, а также получить официальные подтверждения обеих сторон. Неизвестно также, как их рассматривают сами Мадуро и Гуайдо.

Последний раз стороны пытались договориться в мае 2019 года в Осло, где прошло несколько раундов непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. 13 января председатель Конституционной ассамблеи Боливарианской Республики Дьосдадо Кабельо во время пресс-конференции в Каракасе заявил, что власти готовы вернуться за стол переговоров с представителями национальной оппозиции, чтобы обсудить различные точки зрения относительно будущего страны.

Ситуация в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.