В Беларуси выздоровели и выписаны 1695 пациентов с COVID-19
В Беларуси на 26 апреля выздоровели и выписаны 1695 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом, как передает Trend, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Зарегистрировано 10463 человека с положительным тестом на инфекцию, что составляет 7,1% процента от протестированных.
Всего проведено 147 тыс. 525 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 72 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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