Число больных с коронавирусной инфекцией в КНР за сутки сократилось до 648

Число лиц с вызванным новым коронавирусом заболеванием в медицинских учреждениях материковой части Китая за последние сутки сократилось примерно на 10%, до 648, летальных исходов не зафиксировано. Об этом сообщил во вторник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, за минувший день в стране выявлено только шесть новых случая заражения, из них три ввозные. За все время распространения вируса в Китае зарегистрированы 1 639 заболевших, приехавших из-за границы, из них 1 087 уже выздоровели. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире 21 апреля МИД Китая предостерег граждан от любых зарубежных поездок, количество международных рейсов в страну максимально ограничено.

Согласно статистике, в КНР выздоровели 93,6% заразившихся, в том числе 81 - за последние сутки. Число заболевших с декабря 2019 года превысило 82,8 тыс. Летальных исходов в Китае не наблюдается уже много дней.