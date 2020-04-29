Взрыв прогремел возле базы спецназа в Кабуле

Террорист-смертник предпринял попытку нападения на базу спецназа в столице Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду телеканал Tolo News.

По его данным, атака была совершена в кабульском районе Риш-Хор. В свою очередь министерство внутренних дел страны подтвердило телеканалу факт взрыва, однако не привело деталей случившегося.