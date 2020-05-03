На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье в Тихом океане у побережья острова Кюсю на юге Японии, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило метеорологическое управление страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км под океанским дном. Подземные толчки ощутили жители префектур Кагосима, Миядзаки и Кумамото.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
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