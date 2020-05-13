Первый в 2020 году тропический шторм угрожает Филиппинам

Первый в этом сезоне тропический шторм, получивший название "Вонфон" (означает "Оса" на кантонском диалекте китайского языка), сформировался в среду в Тихом океане к востоку от Филиппин. Об этом сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга.

"По состоянию на 10:00 утра (06:00 GMT+4) эпицентр тропического шторма "Вонфон" находился в 810 км юго-восточнее Манилы. Предполагается, что он будет смещаться на северо-запад со скоростью около 10 км в час в направлении центральной части Филиппин", - уточняется в сообщении.

Циклон сопровождается тропическими ливнями и ветром с порывами 65 км/ч. В ближайшие дни он может набрать силу.

Сезон тайфунов в Тихом океане обычно длится с июня по ноябрь. Эти атмосферные вихри формируются в зонах низкого давления у экватора и устремляются в северные широты, нанося огромный ущерб странам и территориям Восточной Азии.