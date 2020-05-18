Си Цзиньпин заявил, что Китай своевременно проинформировал ВОЗ о вспышке коронавируса
Китай своевременно и без задержки проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке коронавируса. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Китая, всегда придерживаясь принципов открытости, прозрачности и ответственности, своевременно проинформировал ВОЗ и другие страны об эпидемиологической ситуации, без задержки опубликовал последовательность генов вируса", - сказал он.
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