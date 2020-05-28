Канадец получил посылку, заказанную восемь лет назад

Жителю Торонто пришла посылка, которую он заказал восемь лет назад. Внтури лежало средство для укладки для волос, сообщили в издании Upi, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Сотрудник канадской почты оставил на пороге дома Эллиота Беринштейна коробку от компании Well.ca. Посылка сильно озадачила молодого человека, поскольку он ничего не заказывал. Потом Беринштейн вспомнил, как в 2012 году приобрел в компании тюбик средства для укладки, которое так и не пришло ему.

Внутри коробки лежало то самое средство и счет, датированный 2012 годом. По мнению мужчины, его посылку просто забыли отправить вовремя.

Косметический продукт уже был просроченным.

"Когда я открыл средство, оно было ярко-желтым, а загуглил его, оно должно было быть белым, поэтому использовать его я уже не стал", - объяснил мужчина, который к тому же во время пандемии коронавируса коротко подстригся.

Представитель почты Канады заявил, что этот случай необычайно долгой доставки будут расследовать.