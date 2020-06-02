В профсоюзе СМИ Австралии заявили, что полиция в США намеренно преследовала журналистов

Австралийский союз средств массовой информации осудил агрессию со стороны сотрудников полиции США по отношению к журналистам, освещающим протесты в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом сообщается в письме австралийского альянса средств массовой информации (MEAA), направленном в понедельник вечером в адрес министра иностранных дел страны Марис Пейн, посла США в Австралии Артура Кулвахауса и генерального секретаря Международной федерации журналистов Энтони Белланджера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"MEAA, профсоюз сотрудников СМИ и профессиональная ассоциация журналистов Австралии, решительно протестуют против нападений на журналистов, которые произошли по всей территории Соединенных Штатов в последние 48 часов. Во время протестов в пятницу и субботу было зафиксировано более 60 нападений на журналистов <...> и в двух случаях эти инциденты касались сотрудников австралийских средств массовой информации, выполняющих свои обязанности", - говорится в письме.

По данным австралийского профсоюза СМИ, первое нападение на журналистов телеканала 7News произошло в минувшую субботу, 30 мая, в Миннеаполисе, когда полиция открыла огонь по группе репортеров и фотожурналистов среди которых были и сотрудники австралийского телевидения. Репортер 7News в ходе инцидента получила травму руки. Во время второго происшествия команда новостного ресурса 9 News была задержана вооруженными полицейскими, надевшими на журналистов наручники во время проверки их личностей и служебных удостоверений. Австралийские репортеры были вынуждены доказывать, что находятся на улицах города по заданию редакции и выполняют свои служебные обязанности.

Австралийский союз СМИ отмечает, что многочисленные видеозаписи нападений полиции на журналистов свидетельствуют о том, "что полиция намеренно преследовала представителей средств массовой информации".

В Миннесоте и ряде других штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Врачи не смогли спасти его, после того как полицейские при задержании использовали жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.