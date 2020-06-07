Переговоры между властями Афганистана и движением "Талибан" пройдут в Катаре
Межафганские переговоры по урегулированию ситуации в стране, в которых примут участие представители официальных властей Афганистана и радикального движения "Талибан", пройдут на территории Катара. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил афганский телеканал Tolo News.
По его данным, между властями страны и талибами "достигнуто предварительное соглашение, указывающее на то, что переговоры между двумя афганскими сторонами должны состояться в Катаре".
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