Переговоры между властями Афганистана и движением "Талибан" пройдут в Катаре

Межафганские переговоры по урегулированию ситуации в стране, в которых примут участие представители официальных властей Афганистана и радикального движения "Талибан", пройдут на территории Катара. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил афганский телеканал Tolo News.

По его данным, между властями страны и талибами "достигнуто предварительное соглашение, указывающее на то, что переговоры между двумя афганскими сторонами должны состояться в Катаре".