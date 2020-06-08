Мадуро назвал "настоящих друзей" Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро убежден, что Россия, Китай, Иран и Куба являются настоящими друзьями Боливарианской Республики, поскольку оказывают ей всестороннюю помощь. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в Каракасе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Гуманитарная помощь приходит из Китая, России, Ирана и с Кубы. Они - настоящие друзья [Венесуэлы]", - сказал Мадуро, выступление которого транслировалось в эфире государственного телевидения.
Он напомнил, что США предлагали помощь в размере $20 млн. "Ни один доллар не пришел", - подчеркнул Мадуро.
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