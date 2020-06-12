Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки превысило 10 тыс.

Другие страны 12 июня 2020 09:27 (UTC+04:00)
Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки превысило 10 тыс.

Рост числа выявленных случаев заражения новым коронавирусом за сутки в Индии впервые превысил 10 тыс. и составил 10 956. Как сообщает в пятницу индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи на своем сайте, общее число заболевших таким образом достигло 297 535, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Суточный рост числа инфицированных стал рекордным для Индии за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован днем ранее и составлял 9 996. Число умерших выросло за 24 часа на 396 и достигло 8 498. Индия таким образом обогнала Великобританию в списке наиболее пострадавших от коронавируса стран и заняла четвертое место по общему количеству инфицированных, уступая только США, Бразилии и России.

При этом, как подчеркивает ведомство, в Индии также постоянно растет число выздоровевших пациентов по отношению к числу проходящих лечение от коронавирусной инфекции. По данным индийского Минздрава, в больницах в настоящее время находятся 141 842 пациента, выздоровели 147 194. Выздоровевших, по этой информации, на 5 352 человека больше. Сутками ранее этот показатель составлял 3 581.

Индийские власти начали на текущей неделе первую фазу выхода из локдауна - режима строгой изоляции. В большинстве штатов разрешено с некоторыми ограничениями открыть торговые центры, храмы и места религиозного паломничества, а также рестораны и гостиницы после более чем двух месяцев перерыва.

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