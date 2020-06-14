Тропический шторм "Нури" обрушился на китайскую провинцию Гуандун

Тропический шторм "Нури" в воскресенье вышел на сушу в провинции Гуандун на юго-востоке Китая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Государственный метеорологический центр КНР.

Шторм обрушился на остров Хайлин в 08:50 (04:50 GMT+4). Скорость ветра в его центральной части достигала 23 м/с. Ожидается, что "Нури" будет со скоростью 20-25 км/ч двигаться на северо-запад и во второй половине воскресенья ослабнет до уровня тропической депрессии.

Метеорологическая обсерватория Гонконга сообщила в субботу, 13 июня, о том, что штормовое предупреждение объявлено в Гонконге, Макао, провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая