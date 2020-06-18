Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано в четверг у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 716 км к северо-востоку от города Гисборн с населением около 34 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 33 км. В течение нескольких часов в районе землетрясения была зафиксирована серия афтершоков магнитудой до 5,5.

Как сообщает газета The New Zealand Herald, новозеландское Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям предупредило граждан об угрозе цунами, но через несколько минут предупреждение было снято. Издание отмечает, что землетрясение почувствовали около 9 тыс. человек, включая жителей столичного Веллингтона.