В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в пятницу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 279 км к юго-востоку от города Хотан, где проживают около 114 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.