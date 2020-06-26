В Китае произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в пятницу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр находился в 279 км к юго-востоку от города Хотан, где проживают около 114 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.
Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
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