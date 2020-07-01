В Бразилии за сутки зарегистрировали свыше 33 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки на 33 846, до 1 402 041. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики бразильского Минздрава, передает Trend.
За минувшие сутки зарегистрированы 1280 смертей вследствие инфицирования. В общей сложности из-за коронавируса умерли 59 594 человек, выздоровели 790 040.
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