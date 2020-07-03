Индия приступает к испытаниям первой отечественной вакцины от коронавируса

Медики Индии приступают к клиническим испытаниям первой разработанной в стране вакцины от коронавируса и планируют начать ее выпуск в середине августа. Об этом в пятницу сообщила газета Hindustan Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Индийский совет по медицинским исследованиям (ICMR) совместно с компанией Bharat Biotech International начинает клинические испытания вакцины против коронавируса с использованием штамма, полученного в Национальном институте вирусологии в городе Пуна.

"Ускоренные испытания будут проходить в 12 индийских научно-медицинских учреждениях, ее производство планируется начать не позже 15 августа, - уточнили представители ICMR. - Испытания и выпуск вакцины рассматриваются в качестве первоочередных мер для борьбы с распространением коронавируса в Индии и находятся под контролем правительства страны".

В пятницу в Нью-Дели состоялось открытие первого в Индии банка донорской плазмы для лечения инфицированных коронавирусом нового типа. По словам главного министра столичной территории Дели Арвинда Кеджривала, это позволит "расширить применение плазмотерапии для большего числа жителей индийской столицы и улучшить эпидемиологическую ситуацию городе".

Количество выявленных за последние 24 часа новых случаев заражения коронавирусом в Индии возросло на 20 903 и достигло 625 544. Суточный рост числа инфицированных стал рекордным для Индии за все время пандемии, предыдущий рекорд был установлен 28 июля (более 19,9 тыс.). Число умерших увеличилось за сутки на 379 и достигло 18 213. В больницах страны проходят лечение 227 439 пациентов, выздоровели 379 892.