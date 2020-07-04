Землетрясение магнитудой 5,6 произошло вблизи Соломоновых островов
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу неподалеку от Соломоновых островов, расположенных в юго-западной части Тихого океана. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 265 км к юго-западу от города Гизо. Очаг залегал на глубине около 10 км.
Сообщений о возможных разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступало.
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