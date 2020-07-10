И.о. президента Боливии заразилась коронавирусом

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая, что за последнюю неделю у многих [из моей команды] был выявлен коронавирус, я сдала анализ, и он тоже дал положительный результат", - сказала она в видео, которое было опубликовано на ее странице в Twitter.

"Я буду находиться на карантине две недели до тех пор, пока мне не сделают еще один анализ для проверки состояния. Я чувствую себя хорошо", - добавила она. По ее словам, она продолжит исполнять обязанности главы государства в удаленном режиме.

Ранее заболевание, вызываемое коронавирусом, было подтверждено у министра здравоохранения Боливии Эйди Роки, министра при президенте Йерко Нуньеса и министра горнорудной и металлургической промышленности Хорхе Оропесы. Нуньес госпитализирован, остальные лечатся дома.