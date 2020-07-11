Пять человек убиты на территории церкви в пригороде Йоханнесбурга

Пять человек убиты в субботу в пригороде Йоханнесбурга на территории храма Пресвятой Богородицы, принадлежащего Международной пятидесятнической церкви святости Африки. Об этом сообщила на своем портале полиция провинции Гаутенг Южно-Африканской Республики, передает Trend ссылкой на ТАСС.

"Речь идет о ситуации с захватом заложников, которая сопровождалась стрельбой, - отмечается в заявлении. - Арестованы 30 человек, изъято 25 единиц огнестрельного оружия".

После нескольких часов переговоров полиции удалось убедить вооруженных людей, захвативших и удерживавших внутри церкви заложников, освободить их. После этого были проведены новые аресты. Специальное подразделение сейчас проводит осмотр всех внутренних помещений.

Храм Пресвятой Богородицы в местечке Зурбеком стал объектом спора двух общин, которые с осени 2018 года борются за контроль над комплексом после смерти главы этой африканской церкви. Между двумя группами уже происходили ожесточенные столкновения.