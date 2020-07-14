Япония ожидает роста числа гибридных войн в будущем

Другие страны 14 июля 2020 06:23 (UTC+04:00)
Япония ожидает роста числа гибридных войн в будущем

Власти Японии ожидают увеличения числа гибридных войн и конфликтов в так называемых серых зонах в будущем. Об этом говорится в опубликованном во вторник ежегодном докладе японского министерства обороны под названием "Белая книга", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В последние годы была видна тенденция по затягиванию ситуаций в "серых зонах", связанных с теми или иными территориями, суверенитетом [этих территорий] и экономическими интересами. В будущем масштаб таких ситуаций может расшириться, а само их число возрасти", - говорится в докладе. В японском оборонном ведомстве подчеркивают, что в связи с гибридными войнами "необходимо принятие комплексных мер".

Министерство обороны Японии считает, что технологический прогресс будет оказывать решающее влияние на вопросы, связанные с безопасностью, в особенности это касается искусственного интеллекта и сверхзвуковых технологий.

В докладе также отмечается влияние пандемии вызываемого коронавирусом заболевания на вопросы международной безопасности. "Важно пристально следить за инфекцией COVID-19, которая оказывает различное влияние и накладывает ограничения на военную активность тех или иных стран", - считают в Минобороны Японии, подчеркивая, что если пандемия затянется, это может оказать влияние на военный потенциал государств.

В то же время японская сторона в очередной раз обвинила Китай в использовании методов пропаганды и распространении дезинформации по проблеме коронавируса. "Это происходит на фоне растущей социальной неопределенности и замешательства из-за продолжающегося распространения инфекции", - говорится в докладе.

Спор вокруг островов Сенкаку
Министерство обороны Японии испытывает серьезное беспокойство в связи с постоянными попытками Китая в одностороннем порядке изменить статус-кво в регионе. "Китай беспрестанно продолжает попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво в районе островов Сенкаку, что является предметом крайнего беспокойства", - говорится в докладе. В японском оборонном ведомстве подчеркивают, что китайские военно-морские и военно-воздушные силы в последние годы расширили зону своей активности в морском и воздушном пространствах близ Японии.

"Мы полагаем, что Китай наращивает способность к проведению операций в удаленных от себя морских и воздушных пространствах", - считают в Минобороны Японии.

Территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о покупке островов у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.

Новые вызовы
КНДР в последние годы смогла добиться создания более развитых ракетных технологий и продолжает уверенно развивать свой атакующий потенциал, говорится в докладе японского министерства обороны. "Северная Корея безустанно следует по пути создания все более сложных и разнообразных способов нападения и уверенно усиливает и улучшает свой атакующий потенциал", - говорится в докладе. В японском оборонном ведомстве признают, что подобное улучшение технологий народно-демократической республикой осложняет процессы отслеживания запусков и перехвата самих ракет, что несет в себе новые вызовы для соседних стран, включая и Японию.

В Минобороны Японии уверены, что КНДР при развитии своей ракетной программы ставит целью достижение технологий, позволяющих преодолевать системы противоракетной обороны. "Есть опасения, что подобные продвинутые технологии будут использованы и на ракетах дальнего действия", - отмечается в докладе ведомства. В Минобороны Японии также в очередной раз выразили опасения, что КНДР уже удалось добиться миниатюризации своего ядерного арсенала, что позволяет ей помещать ядерные заряды на боеголовки баллистических ракет.

Военный альянс Москвы и Пекина
Министерство обороны Японии отмечает активное развитие военного сотрудничества между Россией и Китаем и намеревается продолжить следить за его развитием в будущем.

"Власти обеих стран открыто отрицают намерение сформировать военный альянс, однако необходимо следить за дальнейшим ходом ситуации в свете развития военного сотрудничества между двумя государствами", - говорится в документе. В Минобороны Японии напомнили, что в июле 2019 года два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 провели патрулирование зоны от Японского моря до Восточно-Китайского моря совместно с двумя китайскими бомбардировщиками H-6.

В докладе отмечается, что "Россия ведет модернизацию своего военного оснащения, включая стратегические ядерные силы, а также усиливает свою военную активность". "В связи с этим необходимо будет тщательно следить за дальнейшим развитием ситуации", - считают в Минобороны Японии.

Японское оборонное ведомство в своем ежегодном докладе также подчеркивает, что Россия продолжает дислоцировать свои вооруженные силы на "северных территориях" (так в Японии называют острова юга Курильской гряды), которые в докладе именуются "исконными территориями Японии".

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

"Белая книга" Министерства обороны Японии публикуется ежегодно. Доклад занимает более 500 страниц и описывает подходы Токио к основным вопросам безопасности.

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