Глава одного из крупнейших госбанков Бразилии подал в отставку

Глава одного из пяти крупнейших банков Бразилии - Banco do Brasil (BB) - Рубен Новайс подал в отставку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Banco do Brasil сообщает, что Рубен ди Фрейтас Новайс подал на имя президента Бразилии Жаира Болсонару и министра экономики Паулу Гедеса заявление об отставке с поста президента BB", - сообщил банк, половина акций которого принадлежит правительству страны. Как указано в заявлении, Новайс должен будет покинуть кресло главы финансового учреждения в августе, о дате его ухода будет сообщено дополнительно.

Отмечается, что решение об отставке было принято самим 74-летним главой банка, "исходя из понимания необходимости обновления в свете многочисленных будущих инноваций в банковской системе". Ранее правительство Бразилии анонсировало планы приватизации Banco do Brasil.