Китай запустил три спутника для развития интернета вещей и картографирования

Китай вывел в субботу на орбиту три спутника гражданского назначения для развития инфраструктуры интернета вещей, оптического картографирования высокого разрешения и астрофизических наблюдений. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается на ее официальной странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 11:13 по местному времени (07:13 GMT+4) при помощи ракеты CZ-4B с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Он стал 341-м для носителей серии CZ.

Один из космических аппаратов называется ZY3-03. Он весит 2,36 тонны и будет использоваться в геологии, для нужд лесного и сельского хозяйства, при проведении спасательных операций в случае возникновения стихийных бедствий. Второй аппарат - Tianqi-10, весящий всего 8 кг и предназначенный исключительно для организации работы приборов и датчиков, которые объединены каналами связи и подключены к виртуальной сети. Третий - рентгеноастрономический микроспутник Longxiayan.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. На этой неделе ученые КНР запустили первый национальный проект по исследованию Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время. Среди перспективных китайских программ - изучение астероидов и добыча на них полезных ископаемых.