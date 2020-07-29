Представитель Гуайдо заявил, что консульство Венесуэлы в Боготе разграбили люди Мадуро

Вандалы, которые разграбили здание консульства Венесуэлы в столице Колумбии, действовали по приказу администрации президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Такое мнение во вторник выразил представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в Колумбии Томас Гуанипа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая нападение групп, связанных с режимом Николаса Мадуро, на штаб-квартиру консульства Венесуэлы в городе Богота <...>, и с учетом того факта, что они могут атаковать другие объекты, принадлежащие венесуэльскому государству, мы официально обратились с просьбой об усилении безопасности, чтобы защитить их", - написал оппозиционер в своем Twitter.

Гуанипа добавил, что обратился к главе МИД Колумбии Клаудии Блум с просьбой провести расследование нападения на консульство.

В понедельник глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса сообщил, что здание консульства Венесуэлы, расположенное в Боготе, было разграблено вандалами. По словам министра, колумбийская администрация нарушила Венские конвенции, оставив здание консульства без охраны.

В феврале 2019 года Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция попыталась доставить иностранную гуманитарную помощь с колумбийской территории.