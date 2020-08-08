В Южной Корее четыре человека погибли в результате оползня
Четыре человека погибли в Южной Корее в результате оползня, вызванного сильными дождями, еще один числится пропавшим без вести. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел вечером в пятницу в уезде Коксон, расположенном в 400 км к югу от Сеула. В результате оползня под землей оказались пять домов. Около 30 жителей округи были эвакуированы в ближайшую школу.
В четверг агентство Yonhap также сообщало, что по меньшей мере шесть человек пропали без вести после опрокидывания их лодок во время спуска воды с дамбы на фоне аномально сильных ливней.
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