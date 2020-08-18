Президент и премьер-министр Мали находятся на армейской базе Кати

Другие страны 18 августа 2020 22:33 (UTC+04:00)
Президент и премьер-министр Мали находятся на армейской базе Кати

Арестованные мятежниками президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и глава правительства Бубу Сиссе были доставлены в расположение армейской базы Кати около 16:30 по местному времени (20:30 GNT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Президент и премьер находились в резиденции главы государства Себеникоро в столице страны, городе Бамако, когда туда ворвались солдаты. Один из принимающих в мятеже военнослужащих заявил агентству Франс Пресс, что президент и премьер "находятся в их руках". База Кати является одним из крупнейших военных объектов в пригороде Бамако.

Между тем в Бамако с наступлением сумерек начались погромы государственных учреждений и офисов, передает издание. Толпы людей врываются в правительственные здания и занимаются грабежами.

На центральной площади Независимости антиправительственная оппозиция проводит в настоящее время крупный митинг, куда стекаются жители столицы. О проведении акции созданное имамом Махмудом Дико "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил" (M5-RFP) объявило 17 августа. Оппозиция уже заявила, что не причастна к нынешнему мятежу.

Во вторник утром на армейской базе Кати произошел военный мятеж. В первой половине дня военными были арестованы министры правительства, включая глав МИД и Минфина, а также спикер парламента. Как сообщил новостной портал "Малижет", мятежниками руководит полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати. По информации портала "Вакатсера", Генштаб ВС Мали также находится под контролем мятежников, арестован ряд военачальников.

На территории Мали в последние годы активизировались террористические исламистские группировки. Крупнейшие среди них "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP) и "Исламское государство в Большой Сахаре" (ISGS). Обе являются структурами "Исламского государства". В приграничных районах с Буркина-Фасо также действуют группировки, связанные с "Аль-Каидой".

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