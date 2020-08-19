Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило малийское телевидение.

"Я хочу в этот момент поблагодарить малийский народ за его поддержку на протяжении этих долгих лет и за теплоту его чувств и сообщить о решении сложить с себя полномочия, все свои полномочия, с этого момента. И со всеми правовыми последствиями распускается Национальная ассамблея (однопалатный парламент - прим. ТАСС) и правительство", - сказал он в эфире телеканала Малийской службы радиовещания и телевидения. По словам Кейты, он не хочет, "чтобы была пролита кровь" для удержания его у власти.

Кейта занимал пост президента с 2013 года.