В Мали мятежники объявили о создании Национального комитета спасения народа

Военные Мали, устроившие во вторник мятеж и арестовавшие членов правительства и президента Ибрагима Бубакара Кейту, который впоследствии объявил о своей отставке, роспуске парламента расформировании кабмина, объявили в среду о создании Национального комитета спасения народа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, военные призывают к "политическому переходу", который должны привести к выборам, а также обязуются следовать всем международным соглашениям.