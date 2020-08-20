Оппозиция Мали будет сотрудничать с мятежниками по переходному процессу

Малийское антиправительственное "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил" (M5-RFP) в среду заявило о намерении сотрудничать с захватившими власть в стране военными, чтобы обеспечить политический переходный процесс. Об этом сообщило Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В M5-RFP подчеркнули, что будут заниматься "разработкой плана действий, содержание которого будет согласовано с НКСН (Национальный комитет спасения народа, сформированный мятежниками орган - прим. ТАСС) и всеми силами страны".

Утром 18 августа на военной базе близ столицы Мали Бамако произошел мятеж. Военные захватили Генштаб и арестовали высшее руководство страны, включая президента Ибрагима Бубакара Кейту. Под давлением Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента.

Одним из первых шагов мятежников стало освобождение из тюрем активистов M5-RFP, которые были приговорены судами за насилие на улицах и организацию беспорядков.