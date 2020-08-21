Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 3,5 млн

Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 45 323, до 3 501 975. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Минздрава республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации ведомства, три четверти инфицированных (2 653 975) выздоровели, еще 736 264 пациента остаются под наблюдением врачей. Количество летальных исходов за сутки выросло на 1 204 и достигло 112 304. На 1 млн населения приходятся 16 664 заразившихся и 534 смерти из-за последствий, вызванных заражением коронавирусом.

На минувшей неделе было зафиксировано 304 684 новых случая инфицирования - чуть выше, чем неделей ранее, но меньше, чем в последние две недели июля, когда этот показатель достиг рекордных 319 653 и 313 364. Количество новых летальных исходов снижалось на протяжении последних трех недель. В период с 9 по 15 августа оно составило 6 755.