У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в понедельник у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр стихии находился в 651 км к северу от столицы страны - города Нукуалофа, в котором проживают около 22,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8,3 км.

Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступала.