AP: свергнутый президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта госпитализирован

Экс-президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, смещенный в августе военными со своего поста, госпитализирован в одну из частных клиник республики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило вечером во вторник агентство Associated Press.

Источники AP не приводят дополнительных сведений о состоянии Кейта. Также неизвестно, планируется ли перемещение бывшего главы государства на лечение за границу.

27 августа малийская газета "Журналь дю Мали" информировала, что экс-президент покинул армейскую базу Кати, где он содержался с 18 августа, и в сопровождении подразделения спецназа был доставлен в свой дом в столице страны Бамако, который служил ему резиденцией во время нахождения на посту президента. Освобождение Кейта было одним из главных требований делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) во главе с бывшим президентом Нигерии Гудлаком Джонатаном, который встретился с Кейта 22 августа на базе Кати. Последний тогда заявил, что не намерен возвращаться на пост президента из-за "нестабильного здоровья". Удерживавшие Кейта военные в свою очередь сообщили о готовности позволить ему вернуться в его дом в Бамако или отправиться на лечение за границу.

В Мали 18 августа произошел военный переворот, который начался с мятежа на военной базе Кати близ столицы страны Бамако. Военные захватили Генштаб, арестовали высшее руководство страны, включая президента республики, и сформировали Национальный комитет спасения народа. Под давлением президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента. Во время визита на минувшей неделе в Бамако делегации ЭКОВАС военные заявили, что намерены в течение ближайших трех лет сохранять власть в своих руках. При этом они намерены назначить из числа военных временного президента страны.