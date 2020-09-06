Экс-президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта отправился на лечение в ОАЭ

Другие страны 6 сентября 2020 03:17 (UTC+04:00)
Экс-президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта отправился на лечение в ОАЭ

Бывший президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта отправился в субботу на лечение в Абу-Даби. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, этот визит продлится от 10 до 15 дней.

В пятницу южноафриканский новостной портал News-24 сообщил о том, что бывшего президента Мали выписали из больницы, куда он был экстренно госпитализирован вечером 1 сентября в связи с инсультом.

По данным малийского информационного портала Malijet, Кейта не так давно был прооперирован в ОАЭ в кардиологической больнице. Он должен был посетить ее для осмотра в августе, однако не смог прибыть по причине произошедшего в Мали путча.

Накануне выписки Кейта из больницы его посетил глава Национального комитета спасения народа (НКСН) полковник Ассими Гоита. Между ними состоялась недолгая беседа, содержание которой не разглашается. Ранее захватившие в Мали власть военные дали обещание выпустить Кейта на лечение за границу в случае необходимости.

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