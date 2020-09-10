В Мали боевики убили троих военнослужащих

Трое военнослужащих армии Мали убиты на северо-западе страны в непосредственной близости от границы с Мавританией. Об этом сообщила в четверг малийская газета Le Journal du Mali, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Армейский патруль попал во второй половине дня 9 сентября в устроенную террористами засаду в секторе Диабаль района Сегу, - говорится в коммюнике командования Вооруженными силами республики. - Трое военнослужащих убиты, еще пятеро пропали без вести, две армейские машины уничтожены".

Нападение произошло недалеко от района, где 4 сентября в засаду попало армейское подразделение. Боевики убили 10 военнослужащих, включая одного офицера. На границе между Мали и Мавританией действуют отряды исламистской террористической группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), которая была образована весной 2017 года и имеет тесные связи с "Аль-Каидой".