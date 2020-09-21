В Бразилию доставили первый истребитель Gripen

Первый истребитель Gripen ВВС Бразилии доставлен в воскресенье в порт Итажаи и Навегантис в южном бразильском штате Санта-Катарина, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщила газета Folha de S.Paulo, судно Elke с самолетом на борту вышло из Норрчёпинга (Швеция) 29 августа.

Как ожидается, 25 сентября истребитель с бортовым номером FAB4100 отправится с местного аэродрома в город Гавиау-Пейшоту (юго-восточный штат Сан-Паулу), где начнутся его национальные летные испытания. По информации портала Defesa Aerea & Naval, самолет впервые представят бразильской публике в рамках празднования дня ВВС страны в Бразилиа 23 октября.

Всего в рамках заключенного в 2014 году контракта между шведским военно-промышленным концерном SAAB и бразильским авиапроизводителем Embraer будут построены 36 истребителей, 15 из которых - на предприятии в Гавиау-Пейшоту. Доставленный в воскресенье самолет поступит на вооружение ВВС во второй половине 2021 года после того, как прибудут другие истребители Gripen. Последний самолет будет поставлен в 2024 году.

Минобороны Бразилии начало работу над проектом закупки для ВВС современных многоцелевых истребителей в 2001 году. В тендере с 2007 года принимали участие компании "Сухой", Lockheed Martin и Boeing, европейский консорциум Eurofighter, SAAB и Dassault Aviation. Gripen стал самым дешевым из трех самолетов, прошедших в финал конкурса.

Истребитель оборудован более мощным двигателем F414G производства компании General Electric и топливными баками большей емкости, что обеспечит возможность увеличения дальности полета и полезной нагрузки. На нем также установлены новая радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием, модернизированные системы отображения в кабине пилота и современное бортовое радиоэлектронное оборудование.