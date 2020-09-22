В Индонезии два человека погибли из-за наводнений
По меньшей мере два человека стали жертвами наводнений и оползней, которые начались из-за проливных дождей в Джакарте и близлежащих регионах Индонезии.
Об этом, как передает агентство "Синьхуа", во вторник заявили местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По их информации, еще один человек числится пропавшим, 20 получили травмы. Оба погибших были обнаружены в провинции Западная Ява.
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