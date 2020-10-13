Посольство Китая призвало США отказаться от поставок вооружений Тайваню

Власти Соединенных Штатов должны отказаться от поставок вооружений Тайваню, а также от отношений в военной сфере с этой китайской провинцией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении пресс-службы посольства КНР в Вашингтоне.

"Китай последовательно и твердо выступает против продажи американских вооружений Тайваню и имеет твердую решимость отстаивать свой суверенитет и безопасность", - отмечается в документе. Пекин призывает Вашингтон неукоснительно следовать политике "одного Китая", а также "в полной мере признать крайне пагубный характер продажи оружия Тайваню, прекратить продажу оружия Тайваню и военные связи с ним, чтобы это не нанесло серьезного ущерба китайско-американским отношениям и не навредило миру и стабильности по обоим берегам Тайваньского пролива", отметили в дипмиссии. В документе также подчеркивается, что "тайваньский вопрос касается суверенитета, территориальной целостности и основных интересов Китая".

Ранее агентство Reuters сообщило, что вашингтонская администрация уведомила Конгресс США о намерении поставить Тайваню три партии современного вооружения. По данным его источников, разрешение на выполнение трех поставок, которое по национальному законодательству выдает Госдепартамент США, получено. Речь идет об установках реактивных систем залпового огня HIMARS корпорации Lockheed Martin, крылатых ракетах воздушного базирования (КРВБ) SLAM-ER компании Boeing, а также внешних сенсорных блоках для истребителей F-16. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этих новых соглашений и их возможное блокирование. Ожидается, что в ближайшие дни станет известно о дополнительных поставках вооружений Тайваню.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.