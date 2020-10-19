В Колумбии упал учебный самолет

Один человек пострадал на севере Боготы при падении легкого учебного самолета. Об этом сообщило Управление гражданской авиации страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Управление гражданской авиации информирует, что в районе аэропорта Гуаймараль произошла авария самолета <...> , который принадлежит летной школе "Аэроандес". Ученик, который был единственным пассажиром, выжил и находится в медицинском центре", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

В заявлении отмечается, что к месту происшествия уже отправились специалисты.