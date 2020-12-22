Южнокорейская SsangYong Motor подала на банкротство

Просроченные долги южнокорейского автопроизводителя SsangYong Motor достигают $285 млн (315,3 млрд вон). В понедельник компания подала в суд заявление о банкротстве. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Задолженность южнокорейской корпорации составляет 42% ее капитала. Около $90 млн (100 млрд вон) она должна иностранным инвесторам, таким как банк JP Morgan, долги перед южнокорейскими кредиторами, такими как Woori Bank и государственным Корейским банком развития, достигают $194 млн (215 млрд вон).

В понедельник автомобильная компания подала заявку на признание банкротом из-за роста задолженности и снижения продаж на фоне пандемии.

SsangYong Motor подала заявку на начало процедуры судебного банкротства, поскольку из-за невозможности достигнуть соглашения о продлении сроков погашения задолженности с иностранными банками возникнут существенные проблемы в работе компании", - говорится в заявлении южнокорейской корпорации.