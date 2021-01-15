КНДР представила баллистическую ракету подводного базирования

Торжественный военный парад в честь восьмого съезда Трудовой партии Кореи (ТПК) прошел вечером в четверг в столице КНДР Пхеньяне. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), на параде, в частности, были представлены стратегические баллистические ракеты подводного базирования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Самое мощное оружие в мире - стратегические баллистические ракеты подводного базирования - одну за другой" демонстрировали на площади, "показывая мощь революционных вооруженных сил" КНДР, отмечается в заявлении ЦТАК.

Агентство сообщает, что парад прошел на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна при участии лидера КНДР Ким Чен Ына. По информации ЦТАК, на мероприятии также были продемонстрированы новейшие образцы тактических ракет и самоходных артиллерийских установок.