В Индии намерены привить 300 тыс. человек в первый день "самой массовой вакцинации в мире"

Другие страны 16 января 2021 10:50 (UTC+04:00)
В Индии намерены привить 300 тыс. человек в первый день "самой массовой вакцинации в мире"

Порядка 300 тыс. человек, в основном медицинских работников, будут привиты в Индии в первый день стартовавшей в субботу общенациональной кампании по вакцинации от коронавируса, которую местные власти объявили "самой массовой в мире". Старт кампании дал премьер-министр Нарендра Моди в прямом эфире местных телеканалов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С помощью вакцинации страна вступает в решающую фазу в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции", - сообщил Моди на своей странице в Twitter.

Как отмечает пресс-служба правительства Индии на официальном сайте, начавшаяся кампания станет крупнейшей в мире программой по вакцинации населения, которая охватит всю страну. В первый день работа начнется на 3 006 прививочных пунктах во всех 28 штатах и восьми союзных территориях Индии. Около 100 человек будут вакцинированы на каждом таком пункте в первый день.

"Программа вакцинации основана на принципах приоритетных групп, которые должны быть вакцинированы в первую очередь. Медицинские работники как в государственном, так и в частном секторах, получат вакцину на этом этапе", - отмечается в сообщении пресс-службы.

На первом этапе вакцину получат порядка 30 млн человек. После примерно 10 млн медработников будут привиты 20 млн сотрудников, "находящихся на переднем крае", это полицейские, военнослужащие, служащие ведомств гражданской обороны.

Затем будут привиты лица старше 50 лет и лица в возрасте до 50 лет, имеющие сопутствующие заболевания (всего около 270 млн человек). Индия планирует привить порядка 300 млн человек к июлю текущего года.

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