Президент Мексики заразился коронавирусом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусом. Об этом глава латиноамериканского государства сообщил в воскресенье вечером у себя в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С сожалением информирую вас о том, что заражен ковидом, - говорится в записи. - Симптомы легкие, но я уже получаю лечение. Как и всегда, я остаюсь оптимистом". По словам 67-летнего политика, на утренних конференциях его заменит министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро. "Я буду следить за руководством страной из Национального дворца", - добавил он.

Президент Мексики сообщил, что в понедельник проведет запланированные телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Завтра, например, я поговорю по телефону с президентом Владимиром Путиным, потому что <...> существует возможность того, что они отправят нам вакцину "Спутник V", - говорится в записи.