Один пилот погиб в результате крушения военного вертолета в Индии

Один пилот индийской армии погиб и еще один тяжело ранен в результате крушения в понедельник в Индии легкого военного вертолета Dhruv. Об этом сообщила газета Hindustan Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя министерства обороны страны, инцидент случился вечером в 19:15.

Летательный аппарат был произведен компанией Hindustan Aeronautics Ltd.