Один пилот погиб в результате крушения военного вертолета в Индии
Один пилот индийской армии погиб и еще один тяжело ранен в результате крушения в понедельник в Индии легкого военного вертолета Dhruv. Об этом сообщила газета Hindustan Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По словам представителя министерства обороны страны, инцидент случился вечером в 19:15.
Летательный аппарат был произведен компанией Hindustan Aeronautics Ltd.
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