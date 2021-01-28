Боливия получит первую партию российской вакцины "Спутник V" 28 января

Боливия получит первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 28 января. Об этом сообщил МИД южноамериканской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первая партия вакцины "Спутник V" отправлена из России по направлению Буэнос-Айрес и прибудет в нашу страну в четверг, 28 января", - говорится в сообщении.

Во вторник из Буэнос-Айреса в Москву вылетел самолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas, чтобы привезти в страну третью партию вакцины "Спутник V". Как сообщил МИД Боливии, на этом же самолете из России привезут дозы препарата, предназначенные для их страны. "В Буэнос-Айресе груз переместят на самолет государственной компании Boliviana de Aviacion, который направится в Ла-Пас", - отметило боливийской ведомство.

В декабре президент Боливии Луис Арсе объявил, что власти страны подписали контракт о поставках в страну 5,2 млн доз российского препарата "Спутник V" для вакцинации 2,6 млн человек.