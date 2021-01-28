В Новой Зеландии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в четверг на Северном острове Новой Зеландии. Об этом сообщила местная Геологическая служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр толчков находился в заливе Пленти, в 70 км к северу от побережья небольшого курортного города Те-Каха, расположенного в 400 км к юго-востоку от Окленда. Очаг залегал на глубине 118 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.