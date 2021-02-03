ВС Ирака уничтожили боевика, ответственного за теракт на рынке в Багдаде

Авиация международной коалиции в Ираке ликвидировала боевика, ответственного за январский теракт на рынке в Багдаде. Об этом во вторник в Twitter сообщил представитель иракского премьер-министра по военным вопросам генерал Яхья Расул, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Авиация международной коалиции получила информацию о местонахождении [террористов]. <...> Был нанесен авиаудар по району Абу-Грейб к западу от Багдада, в результате чего был убит террорист Джаббар Али Файяд, руководившего действиями боевиков в Южном Ираке", - написал он.

Кроме того, ликвидирован террорист, обеспечивший транспортировку к месту атаки двух смертников.