ВС Ирака уничтожили боевика, ответственного за теракт на рынке в Багдаде
Авиация международной коалиции в Ираке ликвидировала боевика, ответственного за январский теракт на рынке в Багдаде. Об этом во вторник в Twitter сообщил представитель иракского премьер-министра по военным вопросам генерал Яхья Расул, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Авиация международной коалиции получила информацию о местонахождении [террористов]. <...> Был нанесен авиаудар по району Абу-Грейб к западу от Багдада, в результате чего был убит террорист Джаббар Али Файяд, руководившего действиями боевиков в Южном Ираке", - написал он.
Кроме того, ликвидирован террорист, обеспечивший транспортировку к месту атаки двух смертников.
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