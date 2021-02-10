В Парагвае разбился самолет ВВС
Самолет ВВС Парагвая разбился во вторник у международного аэропорта столицы страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила пожарная служба, в результате крушения погибли семь человек, один пассажир выжил.
"Один человек находится в очень тяжелом состоянии. Он был госпитализирован. Подтверждена гибель остальных семи", - приводит газета ABC Color слова руководителя пожарной службы Рубена Вальдеса.
ВВС Парагвая начали расследование.
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